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Объем сделок по мезонинному финансированию вырос в 4 раза, заявили в Сбербанке

Газета.Ru
1 час назад

Сбербанк в последние годы кратно нарастил количество кредитов, выдаваемых корпоративным клиентам в обмен на акционерный контроль, и намерен в будущем расширять эту практику, заявил во вторник РБК зампред правления Анатолий Попов.

Объем сделок по мезонинному финансированию вырос в 4 раза, заявили в Сбербанке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Главным образом речь идет о так называемом мезонинном финансировании, представляющем собой кредитование с возможностью в дальнейшем приобрести акции заемщика. Также имеется в виду выдача ссуд в обмен на "золотую акцию", которая дает кредитной организации право влиять на решения клиента.

Сбербанк стал расширять соответствующую практику финансирования крупных клиентов-юридических лиц в конце 2019 года, отмечает издание. По словам Попова, если взять период, начиная с 2018 года, то число подобных сделок выросло у Сбербанка более чем в четыре раза.

"Уже, наверное, в этом году будет порядка 100 новых сделок", — пояснил зампред правления Сбера.

По итогам первых шести месяцев текущего года портфель мезонинных и квазиакционерных кредитов Сбербанка вырос до 270 млрд руб. - этот показатель на 70% больше, чем в 2018 году, когда кредитная организация стала перестраивать модель корпоративно-инвестиционного бизнеса.

Попов подчеркнул, что, эти сделки "движутся" от сектора жилой недвижимости, когда банк непосредственно с застройщиком участвует в приобретении земельного участка еще до получения необходимых разрешений.

Компании,Анатолий Попов,Сбербанк России,РБК,
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