Зима близко. Хватит ли украинцам газа

Украинские эксперты считают, что страна стоит на пороге энергетического кризиса: не хватает ни угля, ни газа. Сейчас в хранилищах 17,6 млрд куб. м — это на 30% ниже, чем год назад. Правительство Украины утверждает, что запасов газа хватит на зиму. Но аналитики напоминают, что населению достанется меньше трети от этого объема.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В подземных хранилищах Украины осталось 17,6 млрд куб. м газа — это на 30% меньше прошлогодних запасов, следует из оперативных данных оператора газотранспортной системы страны «Укртрансгаз».

Видео дня

Сейчас газгольдеры заполнены на 57% от их максимальной вместимости. На середину августа 2020 года в украинских хранилищах было 23,8 млрд куб. м газа (77,1%). Накануне цена газа на европейских биржах побила исторический максимум, достигнув $585 за тысячу кубометров. Для украинцев стоимость топлива на европейских хабах за последний месяц увеличилась почти на 60%: цена законтрактованного на сентябрь газа достигла 18,36 гривен за куб. м ($690 за тыс. куб. м).

Подорожание связано с низкими запасами газа в ЕС — страны союза стремятся, в первую очередь, наполнить свои хранилища — а также с решением российского «Газпрома» не бронировать масштабно дополнительные мощности для транзита газа через Украину.

Из предлагавшихся на аукционе 15 млн куб. м в сутки было забронировано только 4% — 0,65 млн куб. м в сутки. Месяц назад премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что текущие запасы газа гарантируют стабильное прохождение отопительного сезона.

На потребительские цены биржевые скачки пока не сказываются: на Украине до конца апреля следующего года действует фиксированный годовой тариф, предусматривающий цену на топливо от 7,9 до 13,5 гривен за кубометр. Тем не менее, остальные коммунальные тарифы в стране растут, а вместе с ними растут и долги населения: к августу только за газ украинцы задолжали около 25 млрд гривен ($938 млн).

В то же время эксперты заявляют, что газа Украине критически не хватает. Из имеющихся запасов большая часть топлива принадлежит зарубежным трейдерам, является «технической подушкой» или нерастаможенным объемом, которое нельзя использовать. В итоге из 17,6 млрд куб. м потребителям можно отдать около 5,3 млрд куб. м. В прошлом отопительном сезоне украинцы потребили 13 млрд куб. м. В случае холодной зимы, как считают аналитики, нынешних запасов может не хватить.

В этом случае Киеву придется закупать дорогой импортный газ, средств на который в бюджете не заложено.

Экономист Алексей Кущ заявил, что в этих условиях непонятно, что будет с тарифами на топливо для потребителей.

Еще один повод для «газового» беспокойства Киева — предстоящий запуск «Северного потока — 2». На Украине опасаются, что после этого Россия может еще сильнее сократить транзит через их территорию, тем самым лишив сборов за транспортировку. В ходе сделки США и Германии по трубопроводу западные партнеры пообещали Киеву поговорить с Москвой о продлении контракта на транзит еще на десять лет. А в случае снижения транспортировки — компенсации. Однако конкретных гарантий не предоставили. Ожидается, что этот вопрос будет обсуждаться 22 августа во время визита на Украину канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Ситуация в других сферах украинской энергетики, которые могли бы компенсировать нехватку газа, не намного лучше. В стране четыре АЭС, энергоблоки которых регулярно переходят со срочного на плановый ремонт.