Mastercard откажется от магнитных полос на картах

Уже к 2024 году платёжная система Mastercard перестанет выпускать новые банковские карты с магнитной полосой в большинстве стран присутствия. Окончательный отказ от этой системы хранения данных ожидается в 2033 году. Такое решение компания приняла на фоне значительного увеличения бесконтактных платежей. За год число таких транзакций выросло на 1 млрд.

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О решении Mastercard отказаться от магнитной полосы на картах сообщила пресс-служба платёжной системы. С 2024 года эта деталь пропадёт на банковских картах в Европе, с 2027 года — в США. К 2029 году новые кредитные или дебетовые карты Mastercard по всему миру не будут содержать магнитную полосу, а к 2033 году таких карт не останется в принципе.

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Решение отказаться от магнитных полос на картах в компании объяснили изменением платёжных привычек потребителей и развитием новых технологий. В Mastercard подчеркнули, что микропроцессоры в современных чип-картах отличаются более высокой производительностью и повышенной безопасностью. Многие из них позволяют осуществлять бесконтактные транзакции. Помимо этого, существуют биометрические карты, которые предусматривают дополнительный уровень защиты — проверку отпечатков пальцев.

Согласно результатам декабрьского опроса Phoenix Consumer Monitor, проведённому по заказу Mastercard, свыше половины американцев оплачивают покупки при помощи банковской карты с чипом. Немного уступают этому варианту по популярности бесконтактные платежи. Только 11% респондентов заявили, что предпочитают проводить картой через магнитный считыватель.

Свежее исследование Phoenix за июль 2021 года показало, что 81% опрошенных держателей карт в США считают комфортным использование карты без магнитной полосы. Абсолютное большинство (92%) участников опроса отметили, что продолжат использовать свои карты, если на них больше не будет магнитной полосы.

В то же время клиенты Mastercard активно увеличивают число бесконтактных транзакций. В первом квартале 2021 года их количество оказалось на 1 млрд больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Во втором квартале 2021 года почти половина (45%) всех транзакций были проведены бесконтактным способом.