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Лавров заявил о непорядочных действиях ЕС по «Северному потоку-2»

Lenta.ruиещё 3
53 минуты назад

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о непорядочных действиях со стороны ЕС — в частности, Еврокомиссии (ЕК) — по поводу строительства газопровода «Северный поток-2», но правда на стороне Москвы, и подорвать завершение проекта не удастся. Его слова приводит РИА Новости.

Лавров заявил о непорядочных действиях ЕС по «Севпотоку-2»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Хотя попытки такие будут. Причем Еврокомиссия ведет себя, если говорить по-русски, непорядочно (...) Но еще раз повторю, за нами не просто решение двух стран — России, Германии, поддержанные многими членами Евросоюза, — но за нами еще и юридическая правота, которую мы будем отстаивать», — заявил Лавров на выступлении в Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта.

Так министр прокомментировал то, что ЕК задним числом распространила действие третьего пакета энергетических санкций на «Северный поток-2».

Ранее председатель партии «Альтернатива для Германии» Йорг Мойтен рассказал о последствиях отказа страны от газопровода «Северный поток-2». Он счел такую перспективу концом Германии как промышленной державы. Причиной отказа от трубопровода может стать приход к власти нового правительства во главе с прогрессивной партией «Зеленых», отметил Мойтен. По его словам, оно может быть «настолько идеологически слепым, что перережет эту жизненно важную для ФРГ артерию».

Компании,Сергей Лавров,Еврокомиссия,ЕС,РИА Новости,
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