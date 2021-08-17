Лавров заявил о непорядочных действиях ЕС по «Севпотоку-2»

«Хотя попытки такие будут. Причем Еврокомиссия ведет себя, если говорить по-русски, непорядочно (...) Но еще раз повторю, за нами не просто решение двух стран — России, Германии, поддержанные многими членами Евросоюза, — но за нами еще и юридическая правота, которую мы будем отстаивать», — заявил Лавров на выступлении в Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта.