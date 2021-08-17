Портфель СберФакторинга за год вырос на 66% и достиг 220 млрд рублей

Портфель СберФакторинга, дочерней компании Сбера, достиг 220 млрд рублей. За последний год он вырос на 66%, за полгода — на 33%. Число клиентов компании за год увеличилось на 42% (среди субъектов малого и среднего предпринимательства — на 44%).
Согласно данным Ассоциации факторинговых компаний, по результатам I полугодия СберФакторинг занимает 1-е место в стране по числу клиентов и 2-е место — по объёму портфеля. Рыночная доля компании по портфелю — 21%. В I полугодии СберФакторинг выплатил более 443 млрд рублей финансирования компаниям реального сектора экономики, что на 140 млрд рублей больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
СберФакторинг — одна из самых быстро растущих компаний экосистемы Сбера. Портфель компании за последний год вырос на 66% и составил 220 млрд рублей. В отдельных сегментах достигнут ещё более впечатляющий годовой прирост: к примеру, в оптовой торговле он составил 200%. Высокие темпы роста обусловлены, во-первых, клиентоориентированностью, а во-вторых — применением самых современных технологий, которые делают факторинг от Сбера предельно простым, быстрым, комфортным и безопасным для всех сторон. В июне этого года мы предложили клиентам обновлённую версию цифровой платформы СберФакторинг Онлайн, работа с которой существенно уменьшает количество шагов, необходимых для заключения сделки, — весь документооборот, как и сама сделка, происходит полностью в электронном виде. Сокращаются и сроки принятия решений — по сделкам в рамках партнёрской сети покупателей они сегодня не превышают 20 минут.
Сергей Бессонов, Вице-президент Сбербанка, председатель совета директоров СберФакторинга
Как отметил Сергей Бессонов, факторинг от Сбера всё больше трансформируется под конкретные потребности клиентов. Спрос растёт не только на классический факторинг (финансирование дебиторской задолженности), но и на финансирование кредиторской задолженности со стороны покупателей. Возрастает интерес к нишевым продуктам (предпоставочный факторинг, международный факторинг экспорта и импорта, сервис по управлению дебиторской задолженностью).
Широкая линейка СберФакторинга включает в себя услуги по финансированию и управлению дебиторской и кредиторской задолженностью для компаний, работающих на условиях отсрочки платежа. Клиентам также доступен предпоставочный факторинг: теперь поставщик, имея подтверждённый заказ от покупателя, может получить финансирование через уступку будущих денежных требований. Это позволяет клиенту не выводить деньги из оборота, а использовать факторинговое финансирование на закупку сырья, производство и доставку товара покупателю.