Портфель СберФакторинга за год вырос на 66% и достиг 220 млрд рублей

СберФакторинг — одна из самых быстро растущих компаний экосистемы Сбера. Портфель компании за последний год вырос на 66% и составил 220 млрд рублей. В отдельных сегментах достигнут ещё более впечатляющий годовой прирост: к примеру, в оптовой торговле он составил 200%. Высокие темпы роста обусловлены, во-первых, клиентоориентированностью, а во-вторых — применением самых современных технологий, которые делают факторинг от Сбера предельно простым, быстрым, комфортным и безопасным для всех сторон. В июне этого года мы предложили клиентам обновлённую версию цифровой платформы СберФакторинг Онлайн, работа с которой существенно уменьшает количество шагов, необходимых для заключения сделки, — весь документооборот, как и сама сделка, происходит полностью в электронном виде. Сокращаются и сроки принятия решений — по сделкам в рамках партнёрской сети покупателей они сегодня не превышают 20 минут.