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Google оштрафовали в Москве за день на 14 млн руб. за отказ удалять запрещенную информацию

Агентство «Москва»иещё 1
1 час назад

Судебный участок мирового судьи 422 Таганского района 17 августа 2021 года оштрафовал на 14 млн руб. Google по пяти административным протоколам об отказе удалять информацию с призывами к участию в несогласованных акциях, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Таганского районного суда столицы.

Google оштрафовали в Москве за день на 14 млн рублей
Фото: ReutersReuters

«Постановлением мирового судьи судебного участка 422 Таганского района города Москвы по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 13.41 КоАП РФ («Нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ об информации, информационных технологиях и о защите информации, и (или) порядка удаления указанной информации»), Google LLC признан виновным в совершении пяти административных правонарушений. Компании назначено наказание в виде административного штрафа в размере 14 млн руб.» - рассказали в суде.

В январе 2020 года Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций обратилась к соцсетям с требованием «прекратить распространение информации, направленной на вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий». Обращение касалось опубликованных в соцсетях призывов к несовершеннолетним участвовать в несогласованных акциях 23 и 31 января 2021 года.

Компании,Роскомнадзор,Google,АГН "Москва",
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