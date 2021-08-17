Google оштрафовали в Москве за день на 14 млн рублей

«Постановлением мирового судьи судебного участка 422 Таганского района города Москвы по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 13.41 КоАП РФ («Нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ об информации, информационных технологиях и о защите информации, и (или) порядка удаления указанной информации»), Google LLC признан виновным в совершении пяти административных правонарушений. Компании назначено наказание в виде административного штрафа в размере 14 млн руб.» - рассказали в суде.