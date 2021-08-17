Google оштрафовали в Москве за день на 14 млн рублей

Судебный участок мирового судьи 422 Таганского района 17 августа 2021 года оштрафовал на 14 млн руб. Google по пяти административным протоколам об отказе удалять информацию с призывами к участию в несогласованных акциях, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Таганского районного суда столицы.
«Постановлением мирового судьи судебного участка 422 Таганского района города Москвы по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 13.41 КоАП РФ («Нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ об информации, информационных технологиях и о защите информации, и (или) порядка удаления указанной информации»), Google LLC признан виновным в совершении пяти административных правонарушений. Компании назначено наказание в виде административного штрафа в размере 14 млн руб.» - рассказали в суде.
В январе 2020 года Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций обратилась к соцсетям с требованием «прекратить распространение информации, направленной на вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий». Обращение касалось опубликованных в соцсетях призывов к несовершеннолетним участвовать в несогласованных акциях 23 и 31 января 2021 года.