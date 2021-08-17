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Суд в Москве оштрафовал Google на 4 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию

ТАССиещё 13
1 час назад

Мировой суд в Москве оштрафовал на 4 млн рублей компанию Google за отказ удалить запрещенную информацию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Компания Google признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Компании назначено наказание в виде административного штрафа в размере четыре миллиона рублей", - сказал собеседник агентства.

Ранее мировой суд оштрафовал Google на 9,5 млн рублей по трем административным протоколам за отказ удалить запрещенную информацию и на 3 млн рублей за отказ локализовать базы данных российских пользователей в РФ.

Компании,Видео,Роскомнадзор,Google,
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