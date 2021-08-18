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Стоимость «Тинькофф» побила исторический рекорд

Lenta.ruиещё 3
1 час назад

Капитализация TCS Group, головной компании «Тинькофф банка», побила исторический максимум. К моменту написания новости стоимость депозитарных расписок в ходе торгов на Лондонской бирже растет на 1,04 процента, до 101,6 доллара за штуку, следует из данных биржи.

Стоимость «Тинькофф» побила исторический рекорд
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В целом акционерный капитал TCS Group состоит из почти 200 миллионов акций класса А, свидетельствует информация на сайте компании. Рекордная стоимость, таким образом, превышала 20,2 миллиарда долларов. Отметку в 20 миллиардов она преодолела еще на закрытии торгов 17 августа.

Отчетность за второй квартал компания должна представить 26 августа. В первом квартале TCS Group сообщила о рекордной чистой прибыли в 14,2 миллиарда рублей, показав рост более чем 50 процентов.

В 2020 году «Тинькофф» собиралась купить компания «Яндекс», однако затем планы сорвались. Сумма сделки должна была составить 5,48 миллиарда долларов.

Компании,Тинькофф банк,Яндекс,
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