Стоимость «Тинькофф» побила исторический рекорд

Капитализация TCS Group, головной компании «Тинькофф банка», побила исторический максимум. К моменту написания новости стоимость депозитарных расписок в ходе торгов на Лондонской бирже растет на 1,04 процента, до 101,6 доллара за штуку, следует из данных биржи.

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В целом акционерный капитал TCS Group состоит из почти 200 миллионов акций класса А, свидетельствует информация на сайте компании. Рекордная стоимость, таким образом, превышала 20,2 миллиарда долларов. Отметку в 20 миллиардов она преодолела еще на закрытии торгов 17 августа.

Отчетность за второй квартал компания должна представить 26 августа. В первом квартале TCS Group сообщила о рекордной чистой прибыли в 14,2 миллиарда рублей, показав рост более чем 50 процентов.