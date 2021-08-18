Работодатели смогут претендовать на новые субсидии

Если разработанный министерством проект постановления найдет поддержку, то компании и производства получат субсидии при трудоустройстве одиноких и многодетных родителей, инвалидов, а также освободившихся из мест заключения. Проще говоря, тех граждан, которых сегодня не очень охотно берут на работу. По оценке минтруда, новые правила затронут около 170 тысяч безработных россиян.

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"Данный подход используется в европейских странах с 90-х годов прошлого века, - отмечает проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. - Это хороший дополнительный стимул для работодателей принимать на работу людей, чьи компетенции недостаточно подходят под требования предпринимателей. В нашей стране такие подходы тоже отрабатывались в 1990-х, но в начале 2000-х активные программы сошли на нет. Считалось, что экономика развивается достаточно успешно и проблем с работой нет".