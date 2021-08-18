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Работодатели смогут претендовать на новые субсидии

Российская Газета
42 минуты назад

Если разработанный министерством проект постановления найдет поддержку, то компании и производства получат субсидии при трудоустройстве одиноких и многодетных родителей, инвалидов, а также освободившихся из мест заключения. Проще говоря, тех граждан, которых сегодня не очень охотно берут на работу. По оценке минтруда, новые правила затронут около 170 тысяч безработных россиян.

Работодатели смогут претендовать на новые субсидии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Данный подход используется в европейских странах с 90-х годов прошлого века, - отмечает проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. - Это хороший дополнительный стимул для работодателей принимать на работу людей, чьи компетенции недостаточно подходят под требования предпринимателей. В нашей стране такие подходы тоже отрабатывались в 1990-х, но в начале 2000-х активные программы сошли на нет. Считалось, что экономика развивается достаточно успешно и проблем с работой нет".

По словам Сафонова, из-за этого постепенно сворачивались программы стимулирования занятости неконкурентоспособных групп населения. "Но современный рынок труда становится все более требовательным, поэтому и программы содействия занятости должны быть разнообразными и ориентироваться на результат - трудоустройство", - считает эксперт.

Компании,Александр Сафонов,Финансовый университет,Минтруд,
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