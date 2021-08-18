Нефтяной гигант стал угрозой экологической катастрофы

Амбициозная программа ExxonMobil рискует жизнями рабочих и здоровьем населения. Она может навредить экологии. Компания будет работать в Гайане лишь 20–25 лет. Когда они заработают свои миллиарды, упакуют вещи и уйдут, разбираться со всеми последствиями придется нам, — заявил изданию бывший руководитель регулирующего органа Гайаны по охране окружающей среды Винсент Адамс.