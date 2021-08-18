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Американский нефтяной гигант стал угрозой экологической катастрофы

News.ru
48 минут назад

Американскую нефтяную компанию ExxonMobil обвинили в пренебрежительном отношении к природе из-за нового проекта в Гайане. По мнению экспертов, он может стать причиной экологической катастрофы. Об этом сообщает The Guardian.

Нефтяной гигант стал угрозой экологической катастрофы
Фото: Daniel Radicevic/imageBROKER.com/Global Look PressDaniel Radicevic/imageBROKER.com/Global Look Press

Амбициозная программа ExxonMobil рискует жизнями рабочих и здоровьем населения. Она может навредить экологии. Компания будет работать в Гайане лишь 20–25 лет. Когда они заработают свои миллиарды, упакуют вещи и уйдут, разбираться со всеми последствиями придется нам, — заявил изданию бывший руководитель регулирующего органа Гайаны по охране окружающей среды Винсент Адамс.

Компания при этом утверждает, что проект не нарушает никакие местные законы, а получение разрешения на природоохранную деятельность было строго соблюдено.

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