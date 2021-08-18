Каждое седьмое предприятие в России оказалось на грани банкротства

15% российских фабрик и заводов являются крайне неэффективными, убыточными и балансирующими на грани банкротства. Они выпускают продукцию, которая неконкурентоспособна, а зачастую и просто не нужна. Это следует из данных опроса, проведённого Центром конъюнктурных исследований ВШЭ. Исследователи опросили руководителей более 4000 производственных компаний из 82 субъектов России.

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Эксперты ВШЭ сообщили , что убыточные заводы, как правило, находятся в небольших городах и финансируются местными властями для сохранения рабочих мест и доходов населения. Банки вынуждены кредитовать такие предприятия.

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По последним данным Росстата за январь — май, среди крупных и средних промышленных предприятий в обрабатывающем секторе 27,8% оказались нерентабельными. Каждое третье производство компьютеров, электронных и оптических изделий (32,6%) также признали убыточным. В этот список попали заводы по выпуску табачных изделий (35,5%), напитков (31%) и полиграфической продукции (38%). Убыток показало каждое пятое (21,5%) предприятие фармацевтики, 29,8% машиностроительных заводов, 22,5% металлургических производств и 27,5% предприятий пищевой промышленности.

По данным обзора, на 1 июня 2021 года долги 1400 фабрик и заводов обрабатывающего сектора составили 2,037 трлн рублей. Из этой суммы 1,347 трлн предприятия должны поставщикам, ещё 33,3 млрд — в бюджеты и внебюджетные фонды. Рекордсменами по неоплаченному долгу остаются российские НПЗ, просрочившие платежи на 1,067 трлн рублей. Крупные задолженности также у производителей лекарств (25,5 млрд рублей), бумаги (12,9 млрд) и металлургов (101,6 млрд).

Эксперты отметили, что часть предбанкротных или убыточных предприятий следовало бы вывести с рынка или перепрофилировать, однако для этого требуются значительные вложения. Отдельный вопрос — что будет с людьми, которые сейчас работают на этих предприятиях и получают стабильный доход.

Число корпоративных банкротств выросло в России впервые за 4 года: в январе — июне несостоятельными были признаны 4918 юридических лиц. При этом кредиторы сообщили о намерении обанкротить 15 955 должников. Это почти на треть больше, чем годом ранее, и на 14,6% выше показателя, чем за первую половину докризисного 2019 года.

Директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович отметил, что сейчас важно восстановить совокупный спрос на продукцию промышленных предприятий. По его словам, у населения за последние годы «накопился большой отложенный спрос, особенно на дорогостоящие товары длительного пользования». Если покупатели начнут больше тратить, то и промышленность начнет наращивать объёмы производства, добавил эксперт.