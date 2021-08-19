СберСтрахование застраховала автомобили партнёров Ситимобил от некачественного топлива

Дочерняя компания Сбера СберСтрахование застраховала автомобили партнёров сервиса городской мобильности Ситимобил от последствий заправки некачественным топливом. Страховая компания возместит ущерб, если в результате использования горючего будет нанесён вред автомобилю или третьим лицам.

Договор покрывает риски, возникающие из-за использования топлива, которое водитель оплатил на АЗС со своего счёта в приложении Ситимобил для водителей. Страховка распространяется не только на бензин и дизельное топливо, но и на метан, сжиженный природный и углеводородный газ. Максимальная сумма компенсации по каждому страховому случаю составит до 200 тыс. рублей.

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Автомобиль для водителя такси или курьера — инструмент заработка. Некачественное топливо может повредить внутренние детали машины и привести к аварийной ситуации. Или же, при длительном использовании, и вовсе сделать автомобиль непригодным к эксплуатации. Мы давно сотрудничаем с Ситимобил, в частности страхуем пассажиров и водителей. И для нас важно повышать качество своего сервиса и предлагать клиентам продукты, которые могут напрямую помочь их бизнесу. Эта страховка — хороший пример. Для удобства водителей страховка начинает действовать автоматически — сразу после оплаты топлива со счёта в Ситимобил.

Антон Собе-Панек

Лидер экосистемы блока «Управление благосостоянием» Сбербанка

Качество топлива на разных заправках действительно может отличаться. Мы знаем, что водители периодически сталкиваются с использованием некачественного топлива, поэтому вместе со СберСтрахованием решили защитить водителей от таких случаев. Мы подключили к проекту разных АЗС-партнёров: в случае, если водитель заправит автомобиль топливом сомнительного качества и это вызовет негативные последствия, он сможет обратиться в страховую компанию СберСтрахование.

Директор бизнес-юнита «Топливо и сервис» компании Ситимобил

Чтобы сделать процесс урегулирования убытков простым и комфортным для водителя, о страховом событии ему нужно сообщить в Ситимобил. Компания уточнит детали и свяжет пострадавшего со страховой компанией для дальнейшего взаимодействия.