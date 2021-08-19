Google в России оштрафовали еще на два миллиона рублей

«Решением 422 судебного участка мирового суда Google признан виновным по ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством Российской Федерации), ему назначено наказание в виде штрафа в 2 млн рублей», — говорится в официальном заявлении.