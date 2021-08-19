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Google в России оштрафовали еще на два миллиона рублей

Lenta.ru
51 минуту назад

Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал американскую корпорацию Google еще на два миллиона рублей за отказ удалять запрещенную информацию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу районного суда.

Google в России оштрафовали еще на два миллиона рублей
Фото: ReutersReuters

«Решением 422 судебного участка мирового суда Google признан виновным по ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством Российской Федерации), ему назначено наказание в виде штрафа в 2 млн рублей», — говорится в официальном заявлении.

Отмечается, что 19 августа рассмотрят еще два административных протокола, составленных Роскомнадзором в отношении Google по той же статье.

Компании,Роскомнадзор,Google,
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