Поставки газа по «Северному потоку — 2» могут начаться уже в октябре

Поставки газа в Европу по «Северному потоку — 2» могут начаться уже в октябре, а объёмы прокачки будут зависеть от условий запуска обеих ниток газопровода и ситуации на газовом рынке. Об этом сообщает Fitch.

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Так, замглавы Фонда энергетической безопасности Алексей Гривач отметил, что если поставки по «Северному потоку — 2» начнутся с 1 октября, то объёмы прокачки могут оказаться выше. По его словам, Европе может потребоваться запуск обеих ниток газопровода до конца года. Его слова приводит ТАСС.

Ранее в «Газпроме» сообщили, что поставки по газопроводу «Северный поток — 2» в этом году составят 5,6 млрд куб. м газа. За семь месяцев текущего года поставки газа по газопроводу «Северный поток» составили 33,7 млрд куб. м. В частности, компании удалось нарастить эти показатели по сравнению с аналогичными периодами 2019 и 2020 годов (31,7 млрд куб. м и 32,9 млрд куб. м соответственно).