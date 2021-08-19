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«Газпром» обрушил цены на газ

Lenta.ru
29 минут назад

Цены на газ на европейском хабе TTF обрушились 19 августа на фоне заявления «Газпрома» о готовности начать поставки по экспортному трубопроводу «Северный поток-2» до конца 2021 года, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

«Газпром» обрушил цены на газ
Фото: ТАССТАСС

На момент публикации цена кубометра газа по фьючерсному контракту с поставкой в сентябре равнялась 511 долларам (42,6 евро за один мегаватт). Таким образом, снижение по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии составило 12 процентов.

Ранее 19 августа «Газпром» объявил, что готов поставить по «Северному потоку-2» 5,6 миллиарда кубометров газа до конца 2021 года.

В свою очередь директор по исследованиям компании Vygon Consulting Мария Белова оценила ожидаемый объем поставок в Европу по «Северному потоку-2» до конца года в 4-5 миллиардов кубометров, что сравнимо с вместимостью крупнейшего европейского подземного хранилища «Газпрома».

Компании,Мария Белова,Газпром,
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