«Газпром» обрушил цены на газ

Цены на газ на европейском хабе TTF обрушились 19 августа на фоне заявления «Газпрома» о готовности начать поставки по экспортному трубопроводу «Северный поток-2» до конца 2021 года, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

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На момент публикации цена кубометра газа по фьючерсному контракту с поставкой в сентябре равнялась 511 долларам (42,6 евро за один мегаватт). Таким образом, снижение по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии составило 12 процентов.

Ранее 19 августа «Газпром» объявил, что готов поставить по «Северному потоку-2» 5,6 миллиарда кубометров газа до конца 2021 года.