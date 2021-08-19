Лукашенко призвал белорусских бизнесменов «делиться»

«Компартия Китая, Си Цзиньпин заявили о том, что богатые должны помочь бедным. Надо делиться: вы прилично заработали — помогите бедным. Должно быть общество среднего достатка. Недавно они объявили этот тезис — мудрые китайцы, богатейшая страна. А мы всегда проводили эту политику: если ты заработал, ну, поделись с теми, кто на тебя работает, и плати налоги», — поведал Лукашенко.

Говоря о белорусских реалиях, он сообщил: «Нельзя, чтобы ты набивал свои карманы, а люди вели полунищенское существование. Вы помните, в канун выборов я ставил жестко вопрос, что нам надо установить среднюю заработную плату, ниже которой нельзя, и вообще бизнесмены, частные структуры должны чуть-чуть выше, чем среднюю зарплату, платить. Это ой как не понравилось бизнесу: «Как это я отдам деньги?!». Так эти же люди на тебя работают, приносят тебе деньги. Это же не значит, что ты, грубо говоря, 10% им отдал, а 90% себе в карман положил. Такой бизнес никому не нужен».