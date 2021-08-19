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ФАС ответила на сообщения СМИ о проверках пивоваров

Российская Газета
14 минут назад

Федеральная антимонопольная служба уточнила сообщения о проверках цен на продукцию российских пивоваров. В ведомстве отметили, что служба проводит плановое аналитическое исследование оптового рынка алкогольной продукции за 2019-2020 годы.

ФАС ответила на сообщения СМИ о проверках пивоваров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее в СМИ появилась информация о том, что после обращений участников рынка о наличии признаков демпинга ФАС запросила у производителей данные о формировании цен на продукцию.

"В целях проведения исследования, выявления, а также оценки проблем и барьеров, с которыми сталкиваются участники оптового рынка пива и пивных напитков, ведомство направило более двух тысяч запросов производителям, поставщикам пивоваренной отрасли, а также компетентным органам исполнительной власти, осуществляющих регулирование отрасли", - пояснили "Российской газете" в пресс-службе ФАС.

В ведомстве подтвердили, что во время проведения исследования в ФАС поступали заявления от участников рынка и ассоциаций о возможных признаках демпинга.

"Однако сейчас преждевременно делать выводы о возможном наличии указанных признаков", - подчеркнули в ФАС.

Сейчас антимонопольная служба продолжает анализ поступающей информации и предложений экспертов. Результаты исследования ведомство обещает сообщить в сентябре.

Компании,ФАС,"Российская газета",
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