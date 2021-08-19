Крупный производитель российского вина заявил об огромном ущербе

Компания «Фанагория», один из крупнейших в России производителей вина, столкнулась с огромным уроном для своих виноградников. Причиной стала непогода в Краснодарском крае, говорится в заявлении самого предприятия.

Фото: РИА Новости РИА Новости

За первую половину августа в районе, где собирается урожай, выпала почти годовая норма осадков. Основной удар пришелся на 13-14 августа, уточнили в «Фанагории».

«Пострадали практически все наши виноградники: на Тамани, в районе станицы Гостагаевской и Супсеха. Вода смыла плодородный слой грунта на многих участках в низины. Шквалистым ветром повалило шпалеру. Воды очень много, сельскохозяйственную технику пока нельзя задействовать, она не пройдет», — сказал главный агроном «Фанагории-Агро» Николай Мороз.

Прогнозов по объемам и качеству урожая в компании пока давать не рискуют, однако «уже понятно, что ущерб нанесен очень большой». После дождя виноград начал лопаться, из-за чего ягоды могут стать «мишенью для грибков и других болезнетворных микроорганизмов», объяснили в «Фанагории».