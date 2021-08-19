Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Крупный производитель российского вина заявил об огромном ущербе

Lenta.ru
24 минуты назад

Компания «Фанагория», один из крупнейших в России производителей вина, столкнулась с огромным уроном для своих виноградников. Причиной стала непогода в Краснодарском крае, говорится в заявлении самого предприятия.

Крупный производитель российского вина заявил об огромном ущербе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

За первую половину августа в районе, где собирается урожай, выпала почти годовая норма осадков. Основной удар пришелся на 13-14 августа, уточнили в «Фанагории».

«Пострадали практически все наши виноградники: на Тамани, в районе станицы Гостагаевской и Супсеха. Вода смыла плодородный слой грунта на многих участках в низины. Шквалистым ветром повалило шпалеру. Воды очень много, сельскохозяйственную технику пока нельзя задействовать, она не пройдет», — сказал главный агроном «Фанагории-Агро» Николай Мороз.

Прогнозов по объемам и качеству урожая в компании пока давать не рискуют, однако «уже понятно, что ущерб нанесен очень большой». После дождя виноград начал лопаться, из-за чего ягоды могут стать «мишенью для грибков и других болезнетворных микроорганизмов», объяснили в «Фанагории».

Российские аграрии в районах, которые столкнулись с экстремальными погодными условиями, с начала года уже заявили об ущербе в 19 миллиардов рублей, свидетельствуют данные Национального союза агростраховщиков (НСА). В регионах, где на фоне природных бедствий был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за потерь в сельском хозяйстве, было застраховано более полутора миллионов гектаров посевов.

Компании,Николай Мороз,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители