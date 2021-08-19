Калви обжаловал приговор по делу о растрате

Основатель инвестфонда Baring Vostok гражданин США Майкл Калви подал жалобу на приговор по делу о растрате 2,5 млрд рублей, сообщили в пресс-службе суда.

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«В суд поступила апелляционная жалоба защиты Калви», – цитирует сообщение РИА «Новости».

Напомним, Мещанский суд Москвы приговорил основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви к 5,5 годам условно, признав его виновным в растрате 2,5 млрд рублей.