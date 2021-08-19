Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Спасение от дефицита чипов нашли в Азии

Lenta.ru
2 часа назад

Американские власти нашли спасение от дефицита чипов в Азии. Трое сенаторов-демократов 18 августа написали письмо к тайваньскому правительству с просьбой о дополнительной помощи в решении проблемы, из-за которой многие американские автопромышленники вынуждены приостанавливать производство. О просьбе спасти американскую промышленность сообщает агентство Reuters.

Спасение от дефицита чипов нашли в Азии
Фото: ReutersReuters

Авторы письма — сенатор от Мичигана Гэри Питерс и сенаторы от Огайо Дебби Стабеноу и Шеррод Браун – обращают внимание на возросший спрос, удовлетворить который американский автопром не в состоянии. «В то время, когда наши производители могли бы вводить дополнительные рабочие смены, им пришлось приостановить или сокращать производство. США сейчас являются наиболее пострадавшим регионом в мире», — резюмируют они.

За сокращением производства из-за нехватки чипов последовали увольнения людей, занятых в пострадавшем секторе. Серьезно пострадала экономика «автопромышленных» штатов. Министерство экономики Тайваня и крупнейший в мире производитель микросхем Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC) отказались комментировать письмо.

В июле компания заявила об ожидаемом в этом квартале уменьшении дефицита полупроводников. Однако нехватка мощностей для их производства продлится, вероятно, до 2022 года.

В Китае производство микросхем и полупроводников рекордно выросло почти в полтора раза по сравнению с прошлым годом. В перспективе это поможет бороться с перебоем поставок, из-за которых по всему миру страдает автопромышленность.

Нехватку микрочипов ощущает и российский автопром. «АвтоВАЗ» с 23 августа переносит производство в Тольятти. Концерн стремится решить проблему при содействии властей и группы Renault.

Компании,Шеррод Браун,Автоваз,Reuters,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители