Спасение от дефицита чипов нашли в Азии

Американские власти нашли спасение от дефицита чипов в Азии. Трое сенаторов-демократов 18 августа написали письмо к тайваньскому правительству с просьбой о дополнительной помощи в решении проблемы, из-за которой многие американские автопромышленники вынуждены приостанавливать производство. О просьбе спасти американскую промышленность сообщает агентство Reuters.

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Авторы письма — сенатор от Мичигана Гэри Питерс и сенаторы от Огайо Дебби Стабеноу и Шеррод Браун – обращают внимание на возросший спрос, удовлетворить который американский автопром не в состоянии. «В то время, когда наши производители могли бы вводить дополнительные рабочие смены, им пришлось приостановить или сокращать производство. США сейчас являются наиболее пострадавшим регионом в мире», — резюмируют они.

За сокращением производства из-за нехватки чипов последовали увольнения людей, занятых в пострадавшем секторе. Серьезно пострадала экономика «автопромышленных» штатов. Министерство экономики Тайваня и крупнейший в мире производитель микросхем Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC) отказались комментировать письмо.

В июле компания заявила об ожидаемом в этом квартале уменьшении дефицита полупроводников. Однако нехватка мощностей для их производства продлится, вероятно, до 2022 года.

В Китае производство микросхем и полупроводников рекордно выросло почти в полтора раза по сравнению с прошлым годом. В перспективе это поможет бороться с перебоем поставок, из-за которых по всему миру страдает автопромышленность.