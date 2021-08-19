Amazon взбунтовался против властей США

Американская корпорация Amazon отправила сообщения группе продавцов, в котором предложила обсудить, как новое антимонопольное законодательство ограничит их бизнес. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на электронное письмо, оказавшееся в распоряжении телеканала. Радикальные реформы были одобрены судебным комитетом палаты представителей в июне. Крупнейшие технологические компании пытаются протестовать против запретов, которые поставят их в менее выгодное положение.

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Amazon предупредил продавцов, что новые предложения американских властей сильно повлияют на возможность пользоваться торговой площадкой.

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«Мы обращаемся к небольшой группе наших продавцов, чтобы ознакомить их с пакетом законодательных предложений, регулирующих Amazon и другие крупные технологические компании, — говорится в электронном письме. — Процесс находится на ранней стадии, но мы обеспокоены тем, что новое законодательство может иметь серьезные негативные последствия для малых и средних предприятий, которые продаются в нашем магазине, — таких, как ваше». В электронном письме продавцам предлагают телефонную встречу для получения дополнительной информации.

Amazon подтвердила CNBC, что обратилась к продавцам из-за антимонопольного законодательства. Компания заявила, что за последние несколько месяцев она получила несколько запросов от торговцев, обеспокоенных тем, как новое законодательство повлияет на их работу. Amazon не разъяснила, какие именно опасения выражали продавцы.

Антимонопольные реформы усложнят крупнейшим технологическим корпорациям процедуры слияния и поглощения. Также новое законодательство не позволит компаниям отдавать предпочтение аффилированным продавцам перед сторонними. Федеральные регулирующие органы смогут подавать иски о разделении компаний, если увидят в их бизнесе явный конфликт интересов.

Вице-президент Amazon по государственной политике Брайан Хьюземан заявил, что законопроекты будут иметь «значительные негативные последствия» для всех сторон. По его мнению, продавцы не смогут эффективно продвигать свои товары на платформе, что приведет к росту цен для покупателей и сокращению ассортимента.