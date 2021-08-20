NASA приостановило контракт со SpaceX из-за иска Безоса

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США согласилось временно приостановить исполнение контракта по разработке лунного посадочного модуля, который был выдан компании SpaceX предпринимателя Илона Маска, после того как принадлежащая Джеффу Безосу Blue Origin подала иск в федеральный суд. Об этом сообщает в четверг агентство Reuters со ссылкой на представителя американского космического ведомства.

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По его данным, NASA согласилось добровольно приостановить действие контракта до 1 ноября. При этом первые слушания по делу в суде назначены на 14 октября.

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Как сообщал ранее информационный портал The Verge, Blue Origin в иске утверждает, что NASA ненадлежащим образом оценило ее предложение по строительству модуля. Компания уведомила судью, что будет добиваться приостановки исполнения контракта на время рассмотрения дела.

16 апреля NASA объявило о заключении контракта на сумму $2,9 млрд на конструирование посадочного модуля с компанией SpaceX, отклонив заявки Blue Origin и Dynetics. Свое решение космическое ведомство США объяснило ограниченными средствами и тем, что предложение Маска было самым выгодным. Blue Origin и Dynetics подали жалобу в контрольный орган Конгресса, в связи с чем исполнение контракта было приостановлено до окончания разбирательства. В конце июля эта жалоба была отклонена.

Весной 2019 года NASA анонсировало проект программы Artemis, которая будет состоять из трех этапов. Первый из них (Artemis 1) предусматривает беспилотный полет установленного на ракету Space Launch System корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Второй этап (Artemis 2) - облет естественного спутника Земли с экипажем на борту. На третьем этапе миссии (Artemis 3) NASA рассчитывало осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году, а затем отправить их к Марсу ориентировочно в середине 2030-х годов.