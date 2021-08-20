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Испытательные полеты Ил-114 приостановлены после крушения Ил-112В

Газета.Ruиещё 12
1 час назад

Испытательные полеты опытного образца пассажирского самолета Ил-114 приостановлены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК).

Испытательные полеты Ил-114 приостановлены после крушения Ил-112В
Фото: Пресс-Служба ГК «Ростех»/РИА «Новости»Пресс-Служба ГК «Ростех»/РИА «Новости»

На воздушном судне используется схожая силовая установка, как и на Ил-112В, который 17 августа потерпел крушение в подмосковной Кубинке.

"Необходимо проанализировать детали и обстоятельства произошедшего с Ил-112В, включая анализ объективных данных с бортового самописца. Поэтому испытательные полеты опытного самолета Ил-114, оборудованного схожей силовой установкой, некоторое время не будут проводиться", - уточнили в ОАК.

В корпорации уточнили, что комиссия по расследованию происшествия с Ил-112В только приступила к работе, поэтому делать какие-либо выводы пока слишком рано.

Ранее в ОАК опровергли информацию о том, что опытному образцу пассажирского самолета Ил-114-300 запретили совершать перелет из аэродрома "Жуковский" в Кубинку, где он должен будет стать одним из экспонатов форума "Армия-2021".

Компании,ОАК,
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