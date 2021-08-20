KFC обвинили в сливе масла в московский парк

Житель юго-востока столицы обвинил ресторан быстрого питания KFC в сливе использованного масла в Парке 850-летия Москвы. Пост с возмущениями россиянина опубликовали в Facebook-группе «Марьино.Соседи».

Фото: страница «Марьино.Соседи» в Facebook страница «Марьино.Соседи» в Facebook

Юзер сфотографировал яму на газоне в парке напротив 12-го микрорайона. Он заявил, что оттуда исходит аромат пережженного прогорклого масла. Туда сотрудники KFC, по его мнению, выливают пищевые отходы, оставшиеся после жарки картофеля и курицы.

Мужчина призвал управу и префектуру обратить внимание на ситуацию.

Комментаторы поддержали негодование автора поста и обратились напрямую к KFC, попросив руководство сети проверить работу торговой точки в Марьино. Одна из пользовательниц напомнила ресторану, что в их бюджет должны быть заложены расходы на утилизацию. «Может, эти денежки ушли кому-то в карман?» — поинтересовалась женщина.

Администрация района и руководство KFC пока никак не прокомментировали случившееся.