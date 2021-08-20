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Опрос показал, готовы ли компании брать пенсионеров на работу

Газета.Ruиещё 2
1 час назад

Порядка 42% опрошенных компаний готовы взять на работу пенсионеров наравне со всеми, еще треть готовы предложить пенсионерам трудоустройство в порядке исключения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрос сервиса Superjob.

Компании рассказали о готовности брать пенсионеров на работу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Вследствие демографических процессов и отъезда значительной части трудовых мигрантов российский рынок труда столкнулся с естественным старением рабочей силы. Компаний, рассматривающих соискателей пенсионного возраста на общих основаниях, стало немного больше: 42% сегодня против 38% в 2019 году", - говорится в исследовании.

Из его данных следует, что на общих основаниях соискателей пенсионного возраста чаще всего принимает крупный бизнес - 48%. Чуть меньше - 40% - в малых компаниях. Наиболее лояльны к пенсионерам в сфере транспорта и логистики (45%), строительства (44%) и производства (43%).

Отмечается, что 28% респондентов вообще не готовы устраивать к себе в компанию пенсионеров. Опрос проводился 10 -16 августа среди 1 тыс. менеджеров по персоналу из всех российских регионов.

Ранее в Госдуме предложили вернуть прежний пенсионный возраст. По мнению авторов законопроекта, вместо повышения пенсионного возраста в 2018 году необходимо было совершенствовать механизм финансового обеспечения страховой пенсионной системы.

Компании,Госдума,ИТАР-ТАСС,
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