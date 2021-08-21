Компанию в Воронеже оштрафовали за попытку купить бомбоубежище

Мировой суд в Воронеже оштрафовал на 10 млн рублей ООО «Альтаир» за попытку купить бомбоубежище, сообщает прокуратура региона.
По данным ведомства, в марте 2020 года директор предприятия «Недвижимость и кредит» Анатолий Бойко, действуя в интересах аффилированной компании «Альтаир», дал взятку в 750 тысяч рублей директору госпредприятия. Он намеревался получить от него помощь в решении вопроса о выводе из государственной собственности и последующей продажи бомбоубежища, которое «Альтаир» арендовал у ФГУП «Экран».
Компания привлечена к ответственности, ей назначен штраф. Сам Бойко был признан виновным в даче взятки и оштрафован на 2 млн 750 тысяч рублей.