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Компанию в Воронеже оштрафовали за попытку купить бомбоубежище

BFM.RUиещё 1
55 минут назад

Мировой суд в Воронеже оштрафовал на 10 млн рублей ООО «Альтаир» за попытку купить бомбоубежище, сообщает прокуратура региона.

Компанию в Воронеже оштрафовали за попытку купить бомбоубежище
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным ведомства, в марте 2020 года директор предприятия «Недвижимость и кредит» Анатолий Бойко, действуя в интересах аффилированной компании «Альтаир», дал взятку в 750 тысяч рублей директору госпредприятия. Он намеревался получить от него помощь в решении вопроса о выводе из государственной собственности и последующей продажи бомбоубежища, которое «Альтаир» арендовал у ФГУП «Экран».

Компания привлечена к ответственности, ей назначен штраф. Сам Бойко был признан виновным в даче взятки и оштрафован на 2 млн 750 тысяч рублей.

Компании,
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