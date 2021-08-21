Компанию в Воронеже оштрафовали за попытку купить бомбоубежище

По данным ведомства, в марте 2020 года директор предприятия «Недвижимость и кредит» Анатолий Бойко, действуя в интересах аффилированной компании «Альтаир», дал взятку в 750 тысяч рублей директору госпредприятия. Он намеревался получить от него помощь в решении вопроса о выводе из государственной собственности и последующей продажи бомбоубежища, которое «Альтаир» арендовал у ФГУП «Экран».