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«ВКонтакте» представила одно из крупнейших обновлений в 2021 году

Lenta.ruиещё 1
30 минут назад

Социальная сеть «ВКонтакте» объявила о перезапуске видеоплатформы. Это обновление станет одним из крупнейших в 2021 году, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«ВКонтакте» представила одно из крупнейших обновлений в 2021 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы <...> сменили архитектуру на масштабируемую, сняли ограничение на число онлайн-зрителей в трансляциях, изменили форматы и протоколы доставки видеоконтента. Этот запуск — следующий логичный шаг после представленных ранее технологий раздачи видео, трансляций и звонков», — рассказал технический директор «ВКонтакте» и единой платформы видео и звонков Mail.ru Group Александр Тоболь.

Отмечается, что пользователям будет доступен просмотр видео и прямых эфиров в высоком качестве 4К, оценить которое поможет стриминг на сетевые медиаплееры Chromecast и AirPlay. Функция появится на платформах iOS, Android и в десктопной версии соцсети.

Как пояснили разработчики, «Видео ВКонтакте» теперь поддерживает загрузку «тяжелых» файлов размером до 256 гигабайт. В настройках видеоплеера появится семь параметров качества видео вплоть до Full HD и 4К, между которыми зритель сможет переключаться.

Еще одной долгожданной возможностью для пользователей станет формат Picture-in-Picture, который позволит, не прерывая просмотр видео, продолжить навигацию в других приложениях на смартфоне. Для этого видеоплеер можно свернуть в мини-окно с помощью специальной кнопки.

Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» усовершенствовала групповые видеозвонки: теперь во время демонстрации экрана платформа поддерживает изображение сверхвысокой четкости (4К). Новая функция бесплатна. Она доступна на iOS и скоро появится на остальных устройствах. Скриншаринг в формате 4К удобен при демонстрации рабочих проектов, отчетов и презентаций.

Компании,Mail.ru Group,Lenta.ru,
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