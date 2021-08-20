«ВКонтакте» представила одно из крупнейших обновлений в 2021 году

Социальная сеть «ВКонтакте» объявила о перезапуске видеоплатформы. Это обновление станет одним из крупнейших в 2021 году, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

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«Мы <...> сменили архитектуру на масштабируемую, сняли ограничение на число онлайн-зрителей в трансляциях, изменили форматы и протоколы доставки видеоконтента. Этот запуск — следующий логичный шаг после представленных ранее технологий раздачи видео, трансляций и звонков», — рассказал технический директор «ВКонтакте» и единой платформы видео и звонков Mail.ru Group Александр Тоболь.

Отмечается, что пользователям будет доступен просмотр видео и прямых эфиров в высоком качестве 4К, оценить которое поможет стриминг на сетевые медиаплееры Chromecast и AirPlay. Функция появится на платформах iOS, Android и в десктопной версии соцсети.

Как пояснили разработчики, «Видео ВКонтакте» теперь поддерживает загрузку «тяжелых» файлов размером до 256 гигабайт. В настройках видеоплеера появится семь параметров качества видео вплоть до Full HD и 4К, между которыми зритель сможет переключаться.

Еще одной долгожданной возможностью для пользователей станет формат Picture-in-Picture, который позволит, не прерывая просмотр видео, продолжить навигацию в других приложениях на смартфоне. Для этого видеоплеер можно свернуть в мини-окно с помощью специальной кнопки.