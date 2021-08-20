На мегапроект «Газпрома» дадут сотни миллиардов рублей

Наблюдательный совет ВЭБ.РФ одобрил выделение дополнительных 445 миллиардов рублей на мегапроект «Газпрома» и «Русгаздобычи» по созданию комплекса по переработке этансодержащего газа и производству сжиженного газа в районе Усть-Луги, сообщает ТАСС.

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Сотрудничество началось в 2019 году, когда госкорпорация открыла кредитную линию в объеме 111 миллиардов рублей. К настоящему времени общий лимит финансирования составил 745 миллиардов рублей.

В пресс-службе подчеркнули, что за два года достигнут серьезный прогресс в реализации проекта. Завершена разработка проектной документации по основным объектам, получены положительные заключения по экспертизе, заключены контракты на строительство, подрядчиком которого выступит китайская China National Chemical Engineering & Construction Corporation Seven.

В подготовленной для ВЭБ презентации проекта его стоимость оценивалась в 2,388 триллиона рублей. Предполагается, что первая очередь комплекса будет введена в эксплуатацию в 2024 году, а вторая — в 2025-м. Предприятие предусматривает переработку 45 миллиардов кубометров газа и производство 13 миллионов тонн сжиженного природного газа в год.

Само строительство началось в мае 2021 года. После его завершения «Газпрому» сможет выдержать конкуренцию в Европе в том случае, если трубопроводные поставки сократятся.