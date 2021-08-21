Wildberries: Visa и Mastercard пригрозили банкам РФ из-за комиссий

Wildberries сообщил, что Visa и Mastercard обратились в банки по поводу комиссий. Это продолжение скандала. Он разразился после того, как интернет-магазин объявил о скидке для клиентов, которые расплачиваются российскими картами «Мир». После этого Visa и Mastercard начали расследование.

Фото: wildberries.ru wildberries.ru

Как Business FM заявили в Wildberries, о письмах платежных систем банкам компании рассказали в финансовом сообществе. В этих посланиях Visa и Mastercard сообщают о возможных штрафных санкциях для банков. Позиция же Wildberries в том, что ни они, ни банки никакие правила не нарушали. Онлайн-ретейлер утверждает, что просто ввел скидку в 2% для клиентов, которые расплачиваются картами «Мир», через Систему быстрых платежей или SberPay. Комментарий руководителя пресс-службы Wildberries Валерия Прокопьева:

Видео дня

Валерий Прокопьев, руководитель пресс-службы Wildberries: «Ни банковское сообщество, ни Wildberries не нарушали ни российское законодательство, ни правило самих платежных систем. Мы лишь предоставили всем покупателям скидки на наши товары по российским платежным системам: «Мир», SberPay, Система быстрых платежей. С их помощью россияне могут у нас экономить на покупках, а экономия достигается за счет значительно более низких тарифов российских платежных систем, соответственно, выбирая их, покупатели получают скидки. Очевидно, что это и не понравилось зарубежным системам».

Иностранные платежные системы смотрят на это по-другому. Они считают, что это не для владельцев карт «Мир» делают скидку 2%. Наоборот, проверка Mastercard выявила, что это Wildberries сделал надбавку 2% к транзакциям Mastercard. Это следует из публикации «Ведомостей», которые ознакомились с письмами.

То есть одни считают, что они отняли, а другие — что прибавили. А как было дело на самом деле, известно только им самим. По правилам платежных систем продавцы не имеют права сами повышать комиссию за эквайринг.

Visa и Mastercard попросили банки провести собственное расследование и предупредили, что если банки не устранят нарушения, то их оштрафуют на 25 тысяч долларов. Но даже и без этого действия ретейлера можно трактовать как дискриминацию. По закону товар должен стоить одинаково в независимости от способа оплаты, напоминает начальник аналитического управления Банка корпоративного финансирования Максим Осадчий.

Максим Осадчий, начальник аналитического управления Банка корпоративного финансирования: «Очень сильно напоминает дискриминацию. Цена товара не может зависеть от способа расчета, плачу ли я наличными за товар в магазине или плачу с помощью карты той же «Мир» или с помощью Visa и Mastercard. Было бы достаточно абсурдно, если бы цена была в магазине различная в зависимости от способа оплаты. Но получается, что в онлайн-магазине такая дискриминационная практика почему-то может применяться».

Впрочем, спор имеет еще и идеологический характер. В 2014 году после введения санкций Visa и Mastercard заблокировали карточки клиентов банков, чьи акционеры под эти санкции попали. Это стало триггером для создания национальной платежной системы. В результате у нас появились карты «Мир». Государство нашу систему активно продвигает. А теперь, возможно, этим занялась и крупная частная компания. Правда, Wildberries объясняет свои действия тем, что клиенты должны знать, из чего состоит стоимость товара, а это в том числе 2% комиссии, которые в среднем берут Visa и Mastercard (в два раза больше, чем наша система). С этой точки зрения акция ретейлера безупречна, говорит вице-президент Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Денис Косенков.

Денис Косенков, вице-президент Российской ассоциации экспертов рынка ретейла: «Установление скидок либо информирование потребителя о структуре цены и указание в структуре цены, сколько процентов составляют комиссии международных платежных систем, не является нарушением закона. Более того, закон о правах потребителей предписывает торговым предприятиям максимально информировать потребителя о потребительских свойствах, цене и тому подобном».