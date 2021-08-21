Посол РФ заявил о нарушении США международного права

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что новые санкции США по «Северному потоку-2» являются нарушением международного права. Его слова приводит РИА Новости.

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters Hannibal Hanschke / Reuters

«Вашингтон с самого начала стремился не допустить развития нормального энергосотрудничества России с Европой», — сказал Антонов. По его словам, это лишь попытка США получить конкурентные преимущества для своих поставщиков топлива и технологий.

По мнению Антонова, санкции США демонстрируют, что администрация американского президента Джо Байдена продолжает следовать курсу на подрыв отношений с Россией.

Кроме того, считает посол, антироссийские действия Вашингтона показывают, что у него нет воли к воплощению в жизнь того, о чем договорились российский лидер Владимир Путин и Байден в ходе последней встречи.