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На Украине заявили, что одна из стран отказалась участвовать в "Крымской платформе"

ТАСС
54 минуты назад

Одна из стран отказалась от участия в саммите "Крымской платформы", который состоится в Киеве 23 августа. Об этом сообщил в пятницу на брифинге секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

"Под давлением России": на Украине заявили об отказе одной из стран от "Крымской платформы"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Из-за давления России одна страна отказалась принимать участие в "Крымской платформе", - сказал Данилов, не уточнив, о каком именно государстве идет речь.

По данным МИД Украины, принять участие в саммите "Крымской платформы" согласились уже около 40 стран.

О создании "Крымской платформы" объявил в сентябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский. Киев видит целью форума координацию "международных усилий, направленных на возвращение Крыма в состав Украины". Как объявили организаторы, в первой встрече в этом формате примут участие 44 страны и международные организации. Большинство европейских государств направляет в Киев глав МИД или министров обороны. Страны Прибалтики, а также Польша, Словакия, Венгрия, Молдавия, Словения и Финляндия будут представлены на уровне президентов, ожидается также участие ЕС и НАТО. США делегируют министра транспорта.

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Комментируя инициированную Украиной встречу, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ее "шабашем, на котором Запад будет продолжать пестовать неонацистские и расистские настроения современной украинской власти".

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