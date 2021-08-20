Биржа Nasdaq обязала компании включать в руководство женщин и меньшинства

Американская фондовая биржа Nasdaq отныне требует от компаний, торгующихся на её рынках, включать в советы директоров женщин и представителей сексуальных или этнических меньшинств, пишет RT. Если компании не будут соблюдать этого требования, они должны будут объясниться.

Британские финансовые регуляторы также задумались о многообразии в руководстве компаний, передаёт Le Monde. Финансисты считают, что присутствие в советах директоров людей с разными взглядами и биографией снижает риски при принятии решений и повышает привлекательность компании для инвесторов, отмечается в статье.

Видео дня

Новое правило о котировках на основе многообразия в составе совета директоров впервые было предложено биржей Nasdaq в декабре 2020 года — через несколько месяцев после смерти Джорджа Флойда. За ним последовали обширные, открытые для инвесторов, компаний и членов конгресса консультации. После восьми месяцев размышлений Комиссия по ценным бумагам и биржам, наконец, одобрила новое положение.

Примерно 4 тыс. компаний, зарегистрированных в Nasdaq, обязаны будут публиковать статистику многообразия в составе своих советов директоров. Хотя раньше инвесторы не имели какой-либо информации по этому вопросу, сейчас все больше фондов стремятся инвестировать в компании с определенным уровнем многообразия, обращает внимание издание. При этом фондовый оператор предусмотрел срок адаптации к новым условиям — от двух до пяти лет, в зависимости от уровня котировок акций фирмы.

"Компания, которая не может или не хочет достичь рекомендованной цели разнообразия, должна опубликовать объяснение", — заявил представитель биржи.

В противном случае "она не будет соответствовать правилам листинга и может получить уведомление об исключении из списка". Хотя это только первый шаг на пути к равенству, новое обязательство потребует усилий со стороны деловых кругов, считает газета. По данным агентства Bloomberg, когда Nasdaq представила свой новый стандарт разнообразия в декабре 2020 года, требованиям соответствовали всего около четверти компаний, зарегистрированных на бирже.