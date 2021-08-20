Биржа Nasdaq обязала компании включать в руководство женщин и меньшинства

Американская фондовая биржа Nasdaq отныне требует от компаний, торгующихся на её рынках, включать в советы директоров женщин и представителей сексуальных или этнических меньшинств, пишет RT. Если компании не будут соблюдать этого требования, они должны будут объясниться.
Британские финансовые регуляторы также задумались о многообразии в руководстве компаний, передаёт Le Monde. Финансисты считают, что присутствие в советах директоров людей с разными взглядами и биографией снижает риски при принятии решений и повышает привлекательность компании для инвесторов, отмечается в статье.
Новое правило о котировках на основе многообразия в составе совета директоров впервые было предложено биржей Nasdaq в декабре 2020 года — через несколько месяцев после смерти Джорджа Флойда. За ним последовали обширные, открытые для инвесторов, компаний и членов конгресса консультации. После восьми месяцев размышлений Комиссия по ценным бумагам и биржам, наконец, одобрила новое положение.
Примерно 4 тыс. компаний, зарегистрированных в Nasdaq, обязаны будут публиковать статистику многообразия в составе своих советов директоров. Хотя раньше инвесторы не имели какой-либо информации по этому вопросу, сейчас все больше фондов стремятся инвестировать в компании с определенным уровнем многообразия, обращает внимание издание. При этом фондовый оператор предусмотрел срок адаптации к новым условиям — от двух до пяти лет, в зависимости от уровня котировок акций фирмы.
"Компания, которая не может или не хочет достичь рекомендованной цели разнообразия, должна опубликовать объяснение", — заявил представитель биржи.
В противном случае "она не будет соответствовать правилам листинга и может получить уведомление об исключении из списка". Хотя это только первый шаг на пути к равенству, новое обязательство потребует усилий со стороны деловых кругов, считает газета. По данным агентства Bloomberg, когда Nasdaq представила свой новый стандарт разнообразия в декабре 2020 года, требованиям соответствовали всего около четверти компаний, зарегистрированных на бирже.
Таким образом, сотни компаний должны будут пересмотреть или расширить свои советы директоров. Тем временем, Nasdaq отрицает, что речь идёт о создании "квот". По словам оператора, компании могут отказаться от соблюдения нового правила, если объяснят это.