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Названа истиная цель новых санкций против «Северного потока — 2»

News.ruиещё 1
47 минут назад

Заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач заявил, что новые санкции США в отношении «Северного потока — 2» — лишь формальность, так как газопровод будет достроен в ближайшие две недели. Об этом сообщают РИА Новости.

"Формальность": О новых санкциях США против «Северного потока — 2»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru

Думаю, это некоторая формальность со стороны администрации Байдена. Каждые три месяца они должны предоставлять в конгресс доклад о введении санкций против участников строительства. Вот они порционно их вводят. В феврале, мае и теперь, — рассказал Гривач.

При этом эксперт уточнил, что новые санкции никак не отразятся на строительство трубопровода несмотря на то, что ограничения затрагивают страховую фирму «Константа», компанию «Нобилити», а также суда снабжения «Остап Шеремет» и «Иван Сидоренко».

Ранее американский президент Джо Байден подписал указ, который позволяет вводить санкции против трубопроводов России, используемых для экспорта энергоносителей. Глава государства объяснил это угрозой национальной безопасности, внешней политике и экономике США, созданной определённой «пагубной деятельностью» правительства России.

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