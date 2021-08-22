Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе своего визита в Киев пригрозила России санкциями в случае, если она будет использовать газопровод «Северный поток - 2» в политических целях. Об этом сообщает ТАСС.

«Северный поток — 2» не должен использоваться как оружие. В противном случае ФРГ будет выступать за санкции в отношении России», - заявила Меркель.

Это заявление прозвучало на фоне проходящего визита Ангелы Меркель на Украину и ее переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским.

В свою очередь, Зеленский сообщил, что Киев не будет обсуждать «Северный поток - 2» с точки зрения экономики. По его мнению, это вопрос политики и безопасности.