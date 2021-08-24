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МИД заявил, что Россия может обойтись без транзита газа через Украину

Вечерняя Москваиещё 15
57 минут назад

РФ сможет обойтись без Украины, если она не захочет транзита российского газа, однако разговора об этом пока нет. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

МИД: РФ сможет обойтись и без транзита газа через Украину
Фото: Gleb Garanich / ReutersGleb Garanich / Reuters

— Мы сможем выполнять все обязательства (по поставкам газа в Европу — прим. «ВМ»), но это не значит, что мы отказываемся от транзита через Украину. Если Украина не захочет пропускать наш газ через свою территорию, в чем я сомневаюсь, то, наверное, мы сможем обойтись и без нее. Но, насколько мне известно, об этом разговор пока не идет, — цитирует дипломата РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин заявил 20 августа, что Россия готова продолжать транзит газа через Украину после 2024 года, когда истечет срок действующего соглашения между государствами. Российский лидер подчеркнул, что при этом Москве необходимо понимать, какой объем газа будут готовы закупать европейские партнеры и в какие сроки.

Позже глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко сообщил, что Украина рассматривает сохранение транзита газа из России в Европу как предохранитель от возможной войны с Москвой. По его словам, «Нафтогаз» готов обсуждать с Газпромом вопрос продления транзита газа, но рассчитывает на бронирование мощностей европейскими компаниями.

Компании,Юрий Витренко,Владимир Путин,Нафтогаз,Газпром,МИД,РИА Новости,
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