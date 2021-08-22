Украина призвала ЕС принять меры против запуска «СП-2»

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на встрече с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель призвала Европейский союз (ЕС) принять меры против ввода в эксплуатацию «Северного потока-2». Об этом сообщается на сайте кабмина Украины.

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Политик добавил, что Киев рассчитывает на сохранение статуса Украины как поставщика и транзитера природного газа в ЕС и подтверждение использования украинской ГТС с необходимыми объемами.

Премьер-министр добавил, что «Северный поток-2» несет «прямую угрозу со стороны России геополитическому положению государств Европы».

Шмыгаль также отметил, что Украина продолжит сотрудничество с ФРГ и Евросоюзом в рамках «зеленого» энергетического перехода.