Более половины компаний замечены в ущемлении прав пенсионеров

Почти 60% российских компаний стараются не брать на работу пенсионеров и людей предпенсионного возраста, хотя К таким выводам пришли специалисты сервиса по поиску работы SuperJob на основе проведенного социологического исследования.
«42% компаний готовы рассматривать кандидатов пенсионного возраста наравне с более молодыми соискателями», — цитируют «Известия» исследование. Около трети опрошенных компаний готовы взять на работу пенсионера в виде исключения, а 28% отказываются трудоустраивать эту категорию граждан.
«Формально им не могут отказать в трудоустройстве, и при размещении вакансий никакие возрастные ограничения не указывают — это запрещено законодательством», — рассказала в интервью изданию директор рекрутингового агентства ProfiStaff Ирина Никулина. Однако на деле граждан после 45-50 лет берут на работу только если опыт кандидата сыграет при выборе решающую роль.
Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил вернуть трудоустройство по распределению для выпускников вузов, которые получили высшее образование на бюджетной основе по льготной категории. А президент РФ Владимир Путин заявил, что в России должны быть созданы условия для комфортной работы людей с ограниченными возможностями по здоровью.