Более половины компаний замечены в ущемлении прав пенсионеров

«Формально им не могут отказать в трудоустройстве, и при размещении вакансий никакие возрастные ограничения не указывают — это запрещено законодательством», — рассказала в интервью изданию директор рекрутингового агентства ProfiStaff Ирина Никулина. Однако на деле граждан после 45-50 лет берут на работу только если опыт кандидата сыграет при выборе решающую роль.