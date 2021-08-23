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Более половины российских компаний ущемляют права пенсионеров

Ura.Ru
48 минут назад

Почти 60% российских компаний стараются не брать на работу пенсионеров и людей предпенсионного возраста, хотя К таким выводам пришли специалисты сервиса по поиску работы SuperJob на основе проведенного социологического исследования.

Более половины компаний замечены в ущемлении прав пенсионеров
Фото: Вадим Ахметов © URA.RUВадим Ахметов © URA.RU

«42% компаний готовы рассматривать кандидатов пенсионного возраста наравне с более молодыми соискателями», — цитируют «Известия» исследование. Около трети опрошенных компаний готовы взять на работу пенсионера в виде исключения, а 28% отказываются трудоустраивать эту категорию граждан.

«Формально им не могут отказать в трудоустройстве, и при размещении вакансий никакие возрастные ограничения не указывают — это запрещено законодательством», — рассказала в интервью изданию директор рекрутингового агентства ProfiStaff Ирина Никулина. Однако на деле граждан после 45-50 лет берут на работу только если опыт кандидата сыграет при выборе решающую роль.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил вернуть трудоустройство по распределению для выпускников вузов, которые получили высшее образование на бюджетной основе по льготной категории. А президент РФ Владимир Путин заявил, что в России должны быть созданы условия для комфортной работы людей с ограниченными возможностями по здоровью.

Компании,Ирина Никулина,Ярослав Нилов,Владимир Путин,Госдума,газета "Известия",
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