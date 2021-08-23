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Авиабилеты на рейсы по России подешевели на 30%

News.ru
1 час назад

Перелёты по России стали в среднем на 30% дешевле, чем в 2020 году. Как пишут «Известия» со ссылкой на данные сервиса Kupibilet.ru, речь идёт о среднем чеке в период с начала осени по конец 2021 года с покупкой в ближайший месяц туда-обратно на одного человека.

Авиабилеты на рейсы по России подешевели на 30%
Фото: NEWS.ruNEWS.ru

Если в прошлом году средний чек на этот период составлял 17,4 тысячи рублей, то в 2021 году он снизился до 12 тысяч, — сообщили аналитики.

В среднем билет в экономклассе для россиянина по России (в одну сторону) упал в цене до 7,5 тысячи рублей, что ниже на 12,8%, чем в 2019 году, подтвердили в Aviasales.

А вот международные направления по цене соответствуют показателям 2019 года. Так, в одну сторону в среднем один билет стоит около 10,1 тысячи рублей, добавили в сервисе OneTwoTrip.

Авиакомпании подтвердили изданию, что цены снижены на внутренних направлениях: в Red Wings — на 15–20%, в Smartavia — на 25–40%.

В S7 Airlines считают, что такая картина стала следствием проблем с полётами за рубеж. Отечественные авиакомпании выставили большое количество ёмкостей по России.

Преждевременно говорить о завершении кризиса авиаперевозок, однако в «Аэрофлоте» оптимистично смотрят на возобновление работы отрасли в оптимальном режиме. Такое мнение ранее высказал генеральный директор компании Михаил Полубояринов.

Компании,Михаил Полубояринов,АК S7,Red Wings,Аэрофлот,газета "Известия",
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