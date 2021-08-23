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В ЦБ рассказали о новой функции системы быстрых платежей

Ura.Ru
1 час назад

Система быстрых платежей ввела механизм взаимодействия между банками, благодаря которому можно вернуть ошибочный или мошеннический перевод средств. Такой аналог чарджбэка доступен в 130 банках, среди которых ВТБ, ПСБ, МКБ, Райффайзенбанк и Росбанк. Об этом сообщили в Центральном банке РФ.

Система быстрых платежей пополнилась важной функцией
Фото: Денис Моргунов © URA.RUДенис Моргунов © URA.RU

«Новый механизм предоставляет банкам-участникам удобный канал коммуникации, в котором они могут напрямую адресовать запрос второму участнику совершенной в СБП операции и оперативно получить обратную связь для урегулирования возникшей спорной ситуации», — пояснили в Национальной системе платежных карт (НСПК — клиринговый центр СБП) «Известиям».

Представители банков ВТБ, ПСБ, МКБ, Райффайзенбанк и Росбанк пояснили, что сервис позволяет возмещать средства за 15 дней. Возмещение будет осуществляться не в обязательном порядке, а «по доброй воле» финансовых организаций. В НСПК добавили, что количество спорных операций в СБП в настоящее время незначительно.

Ранее сообщалось, что Центробанк РФ собирается к 2023 году четверть банковских переводов россиян осуществлять через Систему быстрых платежей (СБП). Проект такой стратегии развития национальной платежной системы регулятор разослал участникам рынка.

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