Лавров назвал преимущества "Северного потока - 2" для Европы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает необоснованными заявления европейских стран, что газопровод «Северный поток — 2» усилит их зависимость от российского газа. Об этом он рассказал в интервью венгерской газете Magyar Nemzet.

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По его словам, «Северный поток — 2» — это коммерческий, взаимовыгодный проект. При его запуске будет обеспечена дополнительная диверсификация маршрутов транзита газа, а устойчивые поставки европейским потребителям будут осуществляться по кратчайшему пути, что приведет к снижению «экологического следа» от его транспортировки.

Лавров отметил, что в стратегическом плане «Северный поток — 2» укрепит энергобезопасность Европы на десятилетия вперед, поэтому заинтересованные в проекте европейские страны однозначно выступают за строительство газопровода.