Стали известны сроки завершения строительства газопровода «Северный поток-2». Он может быть закончен к 12 сентября. Такие сроки назвало агентство Bloomberg со ссылкой на морские власти ФРГ.

Ранее сообщалось, что судно Fortuna, отвечающее за прокладку в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании, продолжит укладку труб газопровода «Северный поток-2» в водах Германии. Планируется, что работы на участке протяженностью 13-14 километров завершатся до 12 сентября.

По данным агентства, соответствующие извещения выпустили Управление по водному сообщению и судоходству Германии и Служба навигационных уведомлений Эмдена. Официального комментария Nord Stream 2 AG пока не поступало.