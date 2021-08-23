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Bloomberg назвало сроки окончания строительства «Северного потока-2»

Lenta.ru
54 минуты назад

Стали известны сроки завершения строительства газопровода «Северный поток-2». Он может быть закончен к 12 сентября. Такие сроки назвало агентство Bloomberg со ссылкой на морские власти ФРГ.

Ранее сообщалось, что судно Fortuna, отвечающее за прокладку в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании, продолжит укладку труб газопровода «Северный поток-2» в водах Германии. Планируется, что работы на участке протяженностью 13-14 километров завершатся до 12 сентября.

По данным агентства, соответствующие извещения выпустили Управление по водному сообщению и судоходству Германии и Служба навигационных уведомлений Эмдена. Официального комментария Nord Stream 2 AG пока не поступало.

Меркель пригрозила России санкциями за «Северный поток - 2»

Ранее в августе президент России Владимир Путин сообщил, что строительство газопровода «Северный поток-2» близится к завершению. По данным главы государства, на тот момент оставалось проложить 15 километров труб по морю. Отвечая на вопросы журналистов, президент заверил, что Россия готова продолжать транзит газа через Украину после 2024 года, но надо понимать, сколько будут закупать.

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