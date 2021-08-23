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Немцы помогут «Нафтогазу» конкурировать с «Газпромом»

Lenta.ru
1 час назад

«Нафтогаз Украины» подписал с немецким газовым трейдером RWE Supply & Trading меморандум о сотрудничестве в области развития проектов по производству и хранению зеленого водорода и аммиака, а также их поставках в Германию. Об этом сообщается на сайте украинской компании.

Немцы помогут «Нафтогазу» конкурировать с «Газпромом»
Фото:  Jaap Arriens / Globallookpress.com Jaap Arriens / Globallookpress.com

Рабочие группы компаний начнут изучение возможностей организации производства в ближайшем месяце. Во время брифинга глава «Нафтогаза» Юрий Витренко отметил, что поставки можно вести как по существующей сети газопроводов, так и на судах.

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Помощь RWE украинской компании поможет ей в перспективе конкурировать с «Газпромом», который также нацелился на поставки в Европу водорода. В России признают, что поставки природного газа неизбежно сократятся в ближайшие десятилетия.

При этом украинская продукция выглядит для европейцев более привлекательной. В первую очередь в ЕС рассчитывают на закупку как раз зеленого водорода, что означает нулевые выбросы в процессе производства. Об этом, в частности, говорил глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст. По его словам, в перспективе строящийся газопровод «Северный поток-2» пригодился бы для поставок такого вида топлива.

Однако «Газпром» намерен поставлять не зеленый, а голубой водород, произведенный с помощью природного газа и менее экологичный. В компании не согласны с такой дискриминацией, и готовы отстаивать экологичность своего способа.

Сотрудничество Киева и Берлина в вопросе производства зеленого водорода стало темой для обсуждения президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель во время встречи в июле этого года. Советник председателя правления «Нафтогаза» Алексей Рябчин указал, что подписание меморандума стало первым шагом на пути взаимодействия.

Ранее об опасности проиграть Украине конкуренцию в поставках водорода в Европу говорил спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс. По его мнению, чтобы этого не допустить, следует радикально изменить российскую экономику.

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