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Банки решили штрафовать на миллион долларов из-за конфликта Visa и Wildberries

Lenta.ruиещё 8
30 минут назад

Сумма штрафа, который грозит банкам-эквайерам Wildberries при начислении дополнительной комиссии при оплате картами Visa из-за новых правил онлайн-ретейлера, может доходить до миллиона долларов, пишет Frank Media со ссылкой на письмо платежной системы кредитным организациям.

Банки решили штрафовать на миллион долларов из-за конфликта Visa и Wildberries
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Минимальная сумма штрафа составляет 25 тысяч долларов, однако будет увеличена, если банк не согласится изменить свою политику, следует из правил, приложенных к обращению. Там есть и пункт о «преднамеренных» или «значительных» нарушениях, которые могут отрицательно сказаться на репутации Visa.

Умышленными нарушениями в компании решили считать те случаи, когда банк знал о требованиях, но осознанно продолжал действовать в прежнем режиме. В этих ситуациях Visa может оштрафовать кредитное учреждение на 50 тысяч долларов, и, если нарушение не устранят или оно повторится, то сумма может составить от ста тысяч до миллиона долларов.

О самом письме с предупреждением о штрафах 20 августа писал ТАСС. О возможных санкциях на фоне конфликта платежной системы и российского онлайн-магазина агентству сообщили источники в банковской сфере. Российский филиал Visa начал расследование после того, как Wildberries ввел двухпроцентную комиссию при оплате иностранными картами, а исключение сделал для держателей карт «Мир», пользователей Системы быстрых платежей (СБП) и платежной системы SberPay.

В самом Wildberries утверждают, что речь идет о введении скидок при оплате через российские сервисы. В компании сообщили «Ленте.ру», что клиенты уже изменили свои предпочтения в выборе платежных систем — самой популярной за четыре дня после введения комиссии стала оплата через «Мир».

Компании,Visa,Lenta.ru,ИТАР-ТАСС,
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