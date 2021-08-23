Названа причина признания «Дождя» иноагентом

Представители Минюста рассказали на встрече с правозащитниками, почему телеканал «Дождь» признали иностранным агентом в России. Представители ведомства раскрыли причину, сославшись на Роскомнадзор. Об этом написала правозащитница, член Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева на своей странице в Facebook.

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По словам Меркачевой, на встрече с правозащитниками присутствовал заместитель директора департамента Минюста по делам некоммерческих организаций Роман Циганов. Он сказал, что ведомство получило запрос на включение «Дождя» в список иноагентов от Роскомнадзора.

«Тот (Роскомнадзор — прим. «Ленты.ру») заявил, что "Дождь" распространяет материалы, созданные другими иноагентами. Речь о "Голосе Америки", телеканале "Настоящее время", "Сибирь. Реалии", "Медузе" и физических лицах Льве Пономареве, [Людмиле] Савицкой и других. Слушаем дальше», — написала Меркачева.