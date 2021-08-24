"Таких цен не было никогда": О стоимости билетов по РФ

Стоимость авиабилетов по России снизилась на 30% по сравнению с 2019 годом. Об этом заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

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Он отметил, что билеты в Сочи с вылетом на следующий день можно купить по цене от 2,5 тысяч рублей, в Санкт-Петербург — за 1669 рублей.

«Таких цен не было, наверное, никогда, и это уникальный шанс для тех, кто хочет полететь по делам и отдыху по России», — подчеркнул Горин в беседе с «Комсомольской правдой».

Специалист предупредил, что при большом спросе и возникновении дефицита цены могут начать расти. По его словам, рано или поздно стоимость билетов вернется на уровень позапрошлого года, так как экономика скорректирует ценообразование.