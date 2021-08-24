Беглых банкиров Ананьевых обвинили в выводе ₽7 млрд

Сбежавшие из России «православные миллиардеры» Дмитрий и Алексей Ананьевы стали фигурантами нового уголовного дела. Их заочно обвинили в выводе из Промсвязьбанка 6,7 млрд рублей под видом кредитов подконтрольным компаниям, которые не являются налоговыми резидентами России. Крупная сумма оказалась лишь небольшой частью того, что, по версии следствия, братья похитили за время руководства банком.

Фото: ТАСС ТАСС

О деталях дела узнал «Коммерсант». С ходатайством о заочном аресте братьев Ананьевых в Тверской суд Москвы обратилось главное следственное управление столичного главка МВД. Уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество в особо крупном размере». По версии следствия, беглые банкиры организовали очередную в их послужном списке схему хищения средств Промсвязьбанка в 2014–2017 годах.

Видео дня

Как следует из материалов дела, Ананьевы подобрали четыре фирмы-нерезидента со счетами в филиале Просвязьбанка на Кипре. От имени директоров этих компаний в центральный офис кредитной организации направляли заявки на получение необеспеченных кредитов, которые в Москве с подачи Ананьевых оперативно одобряли. После этого Промсвязьбанк-Кипр открывал подконтрольным братьям фирмам кредитные линии, через которые за 3 года выдали почти 7 млрд рублей в разной валюте. После того как 14 ноября 2017 года банк вышел из-под контроля Ананьевых, кредиты обслуживаться перестали.

Пока в деле фигурируют только Ананьевы, но источники, близкие к следствию, отметили, что список обвиняемых может дополниться за счёт банковских сотрудников, помогавших обслуживать эти схемы. Сами братья пока не в курсе деталей дела и от оценки предъявленных им обвинений воздержались.

Претензии к Ананьевым

Братья Ананьевы, некогда входившие в российский рейтинг Forbes, покинули Россию после того, как в 2017 году Центробанк объявил о санации принадлежавшего им Промсвязьбанка (ПСБ). В конце 2017 года уехал Дмитрий, обвинив ЦБ в превышении полномочий и информационных атаках на ПСБ, в результате которых банк попросту «пристрелили». Вскоре за ним последовал и Алексей.

Против братьев Ананьевых в России возбуждено несколько уголовных дел. По делу о выводе средств ПСБ через офшор суд обязал беглых банкиров вернуть банку более 66 млрд рублей. Кроме того, их обвинили в фальсификации финансовых документов, выдаче необеспеченных кредитов, покупке неликвидных ценных бумаг и в других нарушениях. Ущерб по этому делу составляет 282 млрд рублей. В октябре 2020-го Следственный комитет завёл ещё одно дело на Алексея Ананьева. Беглого банкира заподозрили в даче взяток чиновникам Пенсионного фонда России.

По словам юристов Промсвязьбанка, работа по взысканию ущерба с бывших владельцев продолжается. В России и за её пределами против Дмитрия Ананьева ведутся тяжбы по 25 эпизодам растраты и мошенничества. Сейчас семьи Ананьевых проживают на Кипре. В 2020 году окружной суд Лимассола арестовал активы Дмитрия и Алексея Ананьевых и их жён по всему миру на сумму до $267 млн.