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С Минобороны РФ требуют выплаты долгов ликвидированной «дочки»ПО

ИА Regnum
20 минут назад

В арбитраж Москвы поступил финансовый иск, ответчиком по которому выступает Минобороны РФ. Краснодарская компания требует привлечь министерство к субсидиарной ответственности по обязательствам компании, учредителем которой то выступало. Иск из-за недочётов до 10 сентября 2021 года оставлен без движения, передаёт ИА REGNUM.

С Минобороны РФ потребовали долги ликвидированной «дочки»
Фото: regnum.ruregnum.ru

Исковое заявление от ООО «Дельта» было подано ещё в начале августа 2021 года. Истцом заявлена сумма 11 877 343,2 рубля. В деле речь идёт «о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам АО «Славянка».

Упомянутое в иске акционерное общество прекратило деятельность «в связи с его ликвидацией на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства» в феврале 2021 года. Учредителем компании из сферы недвижимости числилось Минобороны РФ.

Ранее в рамках дела о банкротстве «Славянки» к субсидиарной ответственности уже пытались привлечь управляющую компанию АО «Оборонстрой» и Минобороны РФ, но безуспешно.

За время конкурсного производства в конкурсную массу АО поступило 3 535 513 605 рублей 91 копейка.

Компании,Министерство обороны,ГУОВ,ИА REGNUM,
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