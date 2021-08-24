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На Украине назвали худший сценарий по «Северному потоку — 2»

News.ru
50 минут назад

Депутат Верховной рады от партии «Евросолидарность» Алексей Гончаренко назвал самый негативный вариант развития событий для Киева в вопросе реализации «Северного потока — 2». Об этом он рассказал в эфире телеканала «Украина 24».

Депутат Рады назвал худший сценарий по «Северному потоку — 2»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Парламентарий заявил, что Киев должен помешать запуску российского газопровода с помощью США или же добиться десятилетнего контракта на поставку как минимум 40 миллиардов кубометров газа.

Худший вариант — это если мы не получим никаких гарантий после 2024 года,— уточнил Гончаренко, добавив, что такой исход будет полным поражением Украины как государства.

Ранее президент страны Владимир Зеленский сообщил, что Киев хочет получить от Евросоюза гарантии безопасности в энергетической сфере, включая гарантии объёма транзита газа. Вашингтон и Берлин подчеркнули, что продолжение транзита российского газа через Украину после 2024 года отвечает в том числе интересам Европы.

Экономист: "Северный поток-2" не повлияет на цены на газ в Европе

Германия обязалась использовать все возможные средства влияния, дабы пролонгировать транзитный контракт между Москвой и Киевом.

Компании,Владимир Зеленский,Алексей Гончаренко,Верховная Рада,ЕС,
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