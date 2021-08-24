Депутат Рады назвал худший сценарий по «Северному потоку — 2»

Депутат Верховной рады от партии «Евросолидарность» Алексей Гончаренко назвал самый негативный вариант развития событий для Киева в вопросе реализации «Северного потока — 2». Об этом он рассказал в эфире телеканала «Украина 24».

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Парламентарий заявил, что Киев должен помешать запуску российского газопровода с помощью США или же добиться десятилетнего контракта на поставку как минимум 40 миллиардов кубометров газа.

Худший вариант — это если мы не получим никаких гарантий после 2024 года,— уточнил Гончаренко, добавив, что такой исход будет полным поражением Украины как государства.

Ранее президент страны Владимир Зеленский сообщил, что Киев хочет получить от Евросоюза гарантии безопасности в энергетической сфере, включая гарантии объёма транзита газа. Вашингтон и Берлин подчеркнули, что продолжение транзита российского газа через Украину после 2024 года отвечает в том числе интересам Европы.