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Названа причина разлива нефти под Новороссийском

Lenta.ru
1 час назад

Основной причиной разлива нефти под Новороссийском, площадь распространения которого выросла в 400 тысяч раз, является отсутствие капитального ремонта на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом заявила вице-премьер России Виктория Абрамченко, передает РИА Новости.

Разлив нефти под Новороссийском объяснили
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«То, что случилось, в качестве основной причины на этом объекте было связано с многолетней эксплуатацией без капитальных ремонтов данных сооружений», — сказала Абрамченко.

Также вице-премьер объяснила, что подрядчик, обслуживавший объект ранее, не вкладывался в него, а новый появился только в марте 2021 года.

Абрамченко добавила, что Росприроднадзор еще подсчитывает ущерб от утечки топлива.

Инцидент произошел 7 августа на морском терминале КТК под Новороссийском во время погрузки греческого танкера Minerva Symphony. По данным ТАСС, причиной разлива нефти стало разрушение внутренней полости гидрокомпенсатора выносного причального устройства. Изначально говорилось о разливе площадью 200 квадратных метров, потом появились данные, что площадь увеличилась до 80 квадратных километров.

Компании,Виктория Абрамченко,РИА Новости,
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