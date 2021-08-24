Разлив нефти под Новороссийском объяснили

Основной причиной разлива нефти под Новороссийском, площадь распространения которого выросла в 400 тысяч раз, является отсутствие капитального ремонта на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом заявила вице-премьер России Виктория Абрамченко, передает РИА Новости.

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«То, что случилось, в качестве основной причины на этом объекте было связано с многолетней эксплуатацией без капитальных ремонтов данных сооружений», — сказала Абрамченко.

Также вице-премьер объяснила, что подрядчик, обслуживавший объект ранее, не вкладывался в него, а новый появился только в марте 2021 года.

Абрамченко добавила, что Росприроднадзор еще подсчитывает ущерб от утечки топлива.