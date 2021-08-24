Миллиардеры США разбогатели за пандемию на $1,8 трлн

Состояние американских миллиардеров за время пандемии коронавируса увеличилось на $1,8 трлн — до $4,8 трлн, подсчитали в неправительственной организации Institute for Policy Studies. Больше всех отличился основатель Tesla и SpaceX Илон Маск. Прирост его богатства аналитики назвали «сногсшибательным», но в целом посчитали происходящее ужасным.

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В исследовании эксперты сравнивали данные о состоянии богатейших людей США на 18 марта 2020 года, то есть до пандемии, и 17 августа 2021 года. Больше всех за отчётный период разбогател Илон Маск — на $150,8 млрд, или 612,8%. С состоянием в $175,4 млрд бизнесмен теперь находится на втором месте в списке самых состоятельных американцев.

В пятёрке лидеров также оказались:

«Огромная удача миллиардеров за последние 17 месяцев тем более ужасна, если сравнивать её с разрушительным воздействием коронавируса на трудящихся», — подчеркнули в Institute for Policy Studies.